La crisis dentro de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua sumó una nueva renuncia luego de que Guillermo Arturo Zuany Portillo dejó su cargo como fiscal especializado de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, en medio de las investigaciones relacionadas con la presunta presencia de agentes extranjeros en instalaciones oficiales del estado.

La información fue dada a conocer después de que Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de la Unidad Especializada encargada de investigar los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril, presentó avances oficiales del caso. También fue compartida por el Heraldo de México.

De acuerdo con las declaraciones difundidas por autoridades estatales y retomadas por medios locales, la investigación detectó la presencia de ciudadanos estadounidenses dentro de oficinas de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, incluido un hombre armado.

El caso ha generado atención nacional debido a que algunos reportes señalan que los extranjeros estarían vinculados con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, conocida como CIA. Sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad federal mexicana ni estadounidense ha confirmado oficialmente que se tratara de agentes activos de dicha corporación.

Durante la presentación de avances de la investigación, Wendy Chávez Villanueva explicó que existen elementos que acreditan la presencia de personas extranjeras en instalaciones de la Fiscalía estatal.

Según la funcionaria, uno de los individuos portaba un arma larga cuando fue detectado dentro de las oficinas. También señaló que la investigación apunta a que varios funcionarios tenían conocimiento previo sobre la presencia de estos ciudadanos estadounidenses.

La fiscal indicó que continúan las indagatorias para determinar el nivel de participación o responsabilidad de servidores públicos relacionados con el caso.

Con la salida de Guillermo Arturo Zuany Portillo ya son dos los funcionarios de alto nivel que dejan su cargo en medio de la controversia.

Previamente, el entonces fiscal general del estado también había presentado su renuncia. Las autoridades no han precisado si ambas salidas están directamente relacionadas con la investigación, aunque ocurrieron en el contexto del mismo caso.

La situación ha provocado cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad, cooperación internacional y control interno dentro de corporaciones estatales.

La gobernadora Maru Campos emitió un posicionamiento público tras darse a conocer los avances de la investigación.

ElImparcial