Del 1 al 9 de mayo de 2026, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) demostró su poderío deportivo en la Universiada Regional Chihuahua 2026 cuya sede fue la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), cosechando resultados que, en palabras del doctor René Ramos Tamez, director de Deportes de esta institución formativa, “no son para la arrogancia, pero sí para el orgullo”.

Con una actuación que rozó la perfección en varias disciplinas, la UACJ se colgó primer lugar en ajedrez, atletismo —con clasificación masiva—, boxeo universitario (dos pugilistas ganadores), fútbol asociación femenil, tenis de mesa por equipo varonil, ajedrez, 1tiro con arco recurvo femenil y voleibol de playa femenil.

En la rama varonil, destacaron los segundos lugares en basquetbol, basquetbol 3×3, femenil y varonil, y béisbol, así como en tochito femenil y fútbol bardas femenil.

“Barrimos en atletismo —todos nuestros estudiantes clasificaron—. El único equipo donde no tuvimos éxito fue en fútbol de bardas varonil (tercer lugar), pero seguimos trabajando. Vamos a llegar más fuertes a la Nacional”, declaró Ramos Tamez.

Histórico debut en pádel

El directivo subrayó un hito sin precedentes: “Por primera vez participamos en pádel y obtuvimos primer lugar varonil, primer lugar mixto y segundo lugar femenil. Se hizo historia, el pádel universitario va por muy buen camino”.

Rumbo a la Universiada Nacional: 850 atletas y ajustes logísticos

La tribu universitaria ya se prepara para la Universiada Nacional, en su XXVIII edición. “Tenemos un promedio de 850 atletas que van a ir a dejar la camiseta y a dar el todo por los colores de la Autónoma de Ciudad Juárez”, afirmó el doctor.

En cuanto a la sede y fecha, aún no hay definición. “Todo parece indicar que será después del Mundial de Fútbol —quizá en septiembre— para que los costos de vuelos y hospedaje no sean tan altos. El clima sería más benévolo y habrá más tiempo para trabajar”, explicó Ramos Tamez, a la espera de confirmación del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE).

Autocrítica y clave del éxito

Consultado sobre los cambios en el 2026, el director fue contundente. “El compromiso de nuestros entrenadores y que los deportistas ya creen en el proyecto. Se entregan con corazón y alma. Estoy muy contento con ellos”.

La UACJ cerró la Regional con 11 podios colectivos —sin contar los individuales— y la certeza de que, pese a la derrota en fútbol de bardas varonil, el crecimiento es sostenido, concluyó el funcionario.