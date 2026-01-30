Catherine O’Hara, emblemática actriz de Beetlejuice y Mi pobre angelito, fallece a los 71 años

Hollywood está de luto tras la confirmación de la muerte de Catherine O’Hara, reconocida actriz canadiense cuyo trabajo marcó a varias generaciones en cine y televisión. Su deceso ocurrió el viernes 30 de enero de 2026; diversos medios especializados, entre ellos TMZ y Variety, reportan que aún no se ha dado a conocer la causa oficial de la muerte.

O’Hara, de 71 años, dejó un legado artístico que abarca más de cinco décadas, siendo recordada por papeles que se convirtieron en clásicos del entretenimiento. Entre ellos destacan su participación en Beetlejuice (1988) y su secuela Beetlejuice Beetlejuice (2024), así como la interpretación de Kate McCallister, la madre de Kevin, en Mi pobre angelito (Home Alone).

Además de su trabajo en cine, O’Hara alcanzó gran popularidad en televisión con la serie Schitt’s Creek, donde interpretó a Moira Rose, un papel que le valió premios como el Emmy y el Globo de Oro, consolidándose como una figura querida por el público y la crítica.

Su carrera comenzó en la década de 1970 en el mundo de la comedia y el teatro de improvisación en Toronto, para luego expandirse a proyectos en Estados Unidos y Canadá, incluyendo exitosas colaboraciones con creadores de comedia como Christopher Guest en películas como Best in Show y A Mighty Wind.

En años recientes, O’Hara continuó activa en la pantalla, participando en series como The Studio, junto a Seth Rogen, y haciendo apariciones memorables en producciones como The Last of Us.

La noticia de su partida ha generado una ola de homenajes de colegas, fans y figuras del entretenimiento en redes sociales, donde se recuerda su humor, versatilidad y calidez humana. Más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento y reacciones oficiales continúan desarrollándose.