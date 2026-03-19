La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo una condena de 45 años de prisión, dictada en contra de Jesús Aarón S. I., y de Ivon Hayde P. V., por el delito de feminicidio con penalidad agravada.

El agente del Ministerio Público demostró que los ahora sentenciados estrangularon a su víctima de iniciales L.C.H., de 17 años de edad, en hechos registrados entre los días 21 y 23 de mayo del año 2023, al interior de un inmueble del fraccionamiento Parajes de Oriente, en Ciudad Juárez.

Posteriormente, depositaron el cuerpo de su víctima, (quien contaba con reporte de desaparición interpuesto el 22 de mayo de 2023) en un parque público del mismo fraccionamiento y le prendieron fuego.

Hechos por los que Ivon Hayde P. V., fue detenida por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión que se le cumplimentó en la colonia Parajes de Oriente.

Mientras que, a Jesús Aarón S. L., se le notificó la orden de aprehensión en el CERESO número 3, en donde se encontraba interno desde agosto del año 2023 por diversa causa penal.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, valoró las pruebas que presentó la representación social, para a dictar el fallo condenatorio en contra de los acusados, quienes en la audiencia de individualización de sanciones recibieron la sentencia que purgarán en prisión.

Además, deberán realizar el pago de 1 millón 562 mil 5 pesos, por concepto a la reparación del daño.