La Coordinación de Seguridad Vial da a conocer que el próximo viernes 1 de mayo, con motivo de la conmemoración del Día del Trabajo, sus oficinas y módulos de atención estarán cerradas. Ante ello, se recomienda a la ciudadanía realizar sus pagos este jueves o durante el próximo fin de semana en horario regular.

El horario de las actividades administrativas en las oficinas centrales de esta dependencia municipal, ubicadas sobre el bulevar Óscar Flores, casi esquina con el bulevar Teófilo Borunda, es de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm.

Las cajas para pago y de entrega de documentos se mantienen en funcionamiento de lunes a viernes de 8:00 am a 6:30 pm y, el fin de semana, el sábado de 9:00 am a 3:30 pm y el domingo de 8:00 am a 3:00 pm.