El diputado Jorge Soto, afirmó que la acusación presentada en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirma l los señalamientos que durante años Acción Nacional ha hecho sobre la posible relación entre actores políticos de Morena y el crimen organizado.

Luego de que autoridades estadounidenses dieran a conocer una acusación formal contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas, Jorge Soto señaló que este caso no puede ser tratado como un asunto menor ni como una simple confrontación política. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que los acusados presuntamente habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el ingreso de grandes cantidades de narcóticos a ese país.

“Esto es lo que muchos mexicanos hemos señalado durante meses y años: la existencia de una relación cada vez más preocupante entre políticos morenistas y el crimen organizado; hoy, con el caso de Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa, lo que debe haber son consecuencias, investigaciones serias y cero protección partidista y desde Palacio Nacional”, declaró Soto.

El también vocero del PAN en Chihuahua, advirtió que el gobierno federal no debe esconder el tema detrás del discurso de la soberanía nacional, sino asumirlo como un asunto de seguridad, justicia y Estado de derecho. “La soberanía no se defiende protegiendo a políticos señalados; se defiende limpiando las instituciones. Si hay funcionarios acusados de colaborar con grupos criminales, lo mínimo que debe hacer el Estado mexicano es investigar, deslindar responsabilidades y garantizar que nadie esté por encima de la ley”, apuntó.

El vocero panista agregó que el caso de Sinaloa debe abrir una discusión nacional sobre la infiltración del crimen organizado en la política, el financiamiento ilícito de campañas y la protección institucional que pudieran recibir grupos criminales desde cargos públicos. “México no puede seguir viviendo entre sospechas, silencios y pactos de impunidad. Las familias que han sufrido la violencia, la desaparición, la extorsión y el miedo merecen saber hasta dónde han llegado las redes criminales dentro del poder político”, expresó.

Finalmente, Jorge Soto afirmó que desde Chihuahua el PAN mantendrá una postura firme en defensa de la legalidad, la seguridad y la rendición de cuentas. “Que se investigue a fondo. Que se castigue a quien tenga responsabilidad. Ningún gobernador, ningún partido y ningún funcionario puede estar por encima de la justicia”, concluyó.