La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Gobierno del Estado informa que desde el inicio de la actual administración a la fecha, ha logrado por medio de su Departamento de Regularización y sus Delegaciones Regionales, concretar en todo el Estado, la correcta regularización de 2,100 lotes habitacionales y comerciales incluidos en 283 colonias administradas por esta dependencia.

Gabriel Valdez, titular de la SDUE, destaco que este ejercicio se lleva a cabo ininterrumpidamente durante todo el año, y que nace de la visión humanística de la Gobernadora Maru Campos, en enfocarse en aquellas personas, primero, que no tienen acceso a un crédito hipotecario o formas de adquirir una vivienda, y que seguido de adquirir alguna propiedad proveniente del estado, puedan en un corto tiempo ver hecha realidad una certeza jurídica bajo la posesión legal de su patrimonio.

Al día de hoy, son casi 6700 chihuahuenses quienes se han visto beneficiados por una suma de voluntades y trabajo que incluye al Notariado estatal, con el fin de promover y propiciar una mayor regularización y otorgar una certidumbre y seguridad legal a dichos poseedores, los cuales se ubican en los municipios de Allende, Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Guerrero, Hidalgo del Parral, Jiménez, Juárez, Meoqui, Rosales y Saucillo.

Finalmente el Secretario Gabriel Valdez, recordó que a partir de hoy 1º. de diciembre y hasta el 29 de enero de 2026, se continúa con la segunda etapa del año en descuentos en pago de inmuebles, ya que durante todo el 2025 se ha aplicado un 15% de reducción por la retribución de contado y en adeudo, exceptuando la actual y la primera etapa del programa que es en verano, por lo cual esta es una muy buena oportunidad de obtener desde un 50% hasta un 20% de descuento, según sea el caso, en el pago de contado en propiedades habitacionales y comerciales.