Un choque entre dos unidades del Indiobus que trasladaban alumnos de la UACJ dejó a varios estudiantes lesionados la tarde de este lunes en el suroriente de la ciudad.

Los afectados fueron atendidos y hasta ahora no se ha informado la gravedad de sus lesiones.

El accidente se registró en la calle Jesús Macías Delgado, antes avenida del Desierto, a la altura del Campus Ciudad Universitaria.

Los camiones realizaban el traslado de estudiantes cuando ocurrió la colisión y en donde también los choferes resultaron lesionados.

Por el momento se ha informado que los conductores fueron identificados como: de Marco Andrés P. A., de 27 años, y Reynaldo H. E., de 24 años, sin que se dieran a conocer sus lesiones.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez dio a conocer que se mantiene al tanto de la situación y que informará conforme haya datos oficiales sobre el estado de los alumnos.

De las personas lesionadas, se menciona a Victoria Rodríguez, Rosa Isela L. B., Abril P. M., Abigail M. P., Yahel Humberto A. S., Genessis Quetzaly R. E., Nuvia Teresa M. M., Griselda E. B., Edgar Antonio R. V. y Alexia C. A., y otras personas de las caules no se han dado a conocer detalles.