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Logra Uziel Muñoz quinto puesto y récord de temporada en Croacia

by Valeria García
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Durante la edición 76 del Memorial Boris Hanžeković, se reunió la élite mundial de la especialidad, entre ellos el lanzador de bala Uziel Muñoz, quien firmó una actuación memorable para el evento.

El originario de Nuevo Casas Grandes llevó la cinta métrica a registrar su mejor marca de la temporada con un lanzamiento de 21.13 metros, lo que lo consolidó en la quinta posición general.

En Zagreb, Croacia, Muñoz se midió cara a cara en un cuadro de 12 atletas de primer nivel.

El mexicano fue de menos a más en una serie de lanzamientos que demostró su consistencia y gran preparación física:
Primer lanzamiento: 20.09 m
Segundo lanzamiento: 20.80 m
Tercer lanzamiento: 20.64 m
Cuarto lanzamiento: 20.80 m
Quinto lanzamiento: 20.58 m
Sexto lanzamiento: 20.35 m
Séptimo lanzamiento: 21.13 metros, que fue el zarpazo final que selló su récord de la temporada.

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La competencia fue feroz; en la parte alta de la tabla, el jamaicano Rajindra Campbell se llevó los reflectores y la medalla de oro al imponer un nuevo récord nacional con una marca de 22.44 metros.

El podio y las posiciones quedaron definidos de la siguiente manera:
1. Rajindra Campbell (Jamaica) — 22.44 m
2. Leonardo Fabbri (Italia) — 22.21 m
3. Tom Walsh (Nueva Zelanda) — 21.42 m
4. Roger Steen (Estados Unidos) — 21.42 m
5. Uziel Muñoz (México) — 21.13 m

Con este resultado en tierras croatas, Uziel Muñoz no solo se codea con los gigantes del atletismo global, sino que demuestra que su proyección sigue en ascenso, dejando claro que el atletismo de campo mexicano tiene un exponente de calibre mundial.

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