La Cruzada por el Reciclaje que llevó a cabo la Dirección de Ecología el pasado fin de semana, tuvo una gran respuesta por parte de la ciudadanía, que llevó tiliches, llantas, aceites usados, basura electrónica y vehículos chatarra que fueron canalizados para su disposición adecuada.

El titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, informó que se llenaron nueve contenedores con aproximadamente 36 toneladas de tiliches.

El funcionario comentó que se recabaron 11 mil litros de aceite quemado, mil 500 litros de aceite vegetal y mil 200 kilos de medicamento caduco.

“Se recibieron 20 toneladas de basura electrónica, 300 kilos de pilas, una tonelada de cartón, dos toneladas de papel, así como dos carros yonkeados completos”, explicó el director de Ecología.

La Unión de Yonkeros, servicios ecológicos, la empresa Miesa y la Dirección de Atención y Bienestar Animal, entre otras instancias, participaron en este evento atendiendo a la comunidad.

La cruzada se realizó en el estacionamiento del lado oriente del centro comercial Plaza Sendero, ubicado en Francisco Villarreal Torres y Valle del Sol.