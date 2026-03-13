Llevaron a cabo la séptima sesión del Consejo Consultivo de Perspectiva de Familia

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 12 de marzo de 2026.- El alcalde Marco Bonilla, tomó protesta al diputado por el Distrito 17, Carlos Olson, para formar parte del Consejo Consultivo de Perspectiva de Familia, organismo que encabeza el Gobierno Municipal que busca generar políticas públicas familiares para mejorar la calidad de vida de infancias y población en general.

Lo anterior, durante la séptima sesión de este organismo que une a organismos de los sectores público y sociedad civil, para trabajar en una agenda conjunta que logre este objetivo. El enfoque principal de esta reunión fue la protección de la seguridad de niñas y niños al usar las plataformas digitales.

El Alcalde reconoció a Carlos Olson y destacó que esta colaboración permitirá avanzar en estos temas; “estoy seguro de que tu experiencia, tu compromiso y tu convicción fortalecerán el trabajo que aquí se realiza en favor de las familias chihuahuenses”.

Asimismo, detalló que en Chihuahua se ha apostado por fortalecer espacios donde las familias puedan convivir, crecer y reconstruir comunidad como el impulso a los centros comunitarios, se ha puesto atención especial jóvenes mediante programas de prevención, además se han fortalecido los espacios de formación tecnológica y los programas de becas.

Por su parte, el diputado Carlos Olson expuso acerca de los riesgos que existen en las plataformas digitales, y de cómo se puede trabajar para llevar herramientas a padres y madres de familia para proteger a sus hijos, para evitar problemas como ciberdelitos, acoso, suicidios; así como brindarles una educación de calidad.

Detalló la importancia de legislar desde el Congreso del H. Estado, para que, desde las leyes, se proteja de mejor forma a niñas y niños, por lo que invitó a colaborar con el Gobierno Municipal y los miembros de este organismo para llevar a cabo dichas iniciativas.

A su vez, Ana Jurado titular del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), abordó un plan de protección civil mediante el cual se busca cuidar la seguridad e integridad de las niñas y niños, para prevenir, atender y fundar soluciones posteriores a riesgos. Entre algunas de las alertas que abordaron fue acerca de los peligros de incendios en casa, intoxicaciones por dióxido de carbono y otros riesgos.

Finalmente, hubo una lluvia de ideas por parte de diversos miembros de dicho organismo con diversas temáticas como fortalecer el trabajo de padres y tutores de familia, la seguridad en escuelas para niñas y niños, entre otras.