Un hombre de 38 años fue arrestado en Japón luego de aprovechar una falla en una aplicación de envíos de comida para recibir más de mil pedidos sin pagar durante un periodo de dos años, informaron autoridades locales.

El detenido fue identificado como Takuya Higashimoto, residente de la ciudad de Nagoya, quien utilizó un vacío en el sistema de la plataforma Demae-can, una de las aplicaciones de reparto más utilizadas en el país. Su método consistía en realizar pedidos bajo la modalidad de entrega sin contacto y posteriormente reportarlos como “no recibidos”.

Gracias a este procedimiento, el sistema generaba reembolsos automáticos, lo que permitió al hombre obtener alimentos de manera gratuita de forma recurrente. De acuerdo con la investigación, el fraude alcanzó un monto superior a 3.7 millones de yenes, equivalentes a aproximadamente 24 mil dólares.

Para evitar ser detectado, Higashimoto creó 124 cuentas diferentes, muchas de ellas con nombres y direcciones falsos. Además, utilizaba tarjetas prepago que cancelaba después de cada operación, con el objetivo de borrar rastros y dificultar su identificación.

El caso salió a la luz luego de múltiples denuncias por parte de repartidores y establecimientos afiliados, quienes detectaron un patrón irregular de devoluciones. La empresa Demae-can confirmó que el acusado actuó de manera sistemática y con un alto nivel de planeación, lo que retrasó su detección.

Durante su interrogatorio, el detenido confesó que comenzó a utilizar el método “por curiosidad”, pero que continuó al notar que funcionaba sin consecuencias inmediatas. “No podía parar después de ver que funcionaba”, declaró ante la policía.

Tras el arresto, la plataforma anunció la implementación de nuevos sistemas de alerta para identificar comportamientos anómalos y prevenir fraudes similares. El caso reavivó el debate en Japón sobre la seguridad de las aplicaciones de reparto y la necesidad de reforzar los controles contra usuarios fraudulentos.