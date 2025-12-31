Derivado de la coordinación entre la organización Acción de Jóvenes por la Familia A.C. y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), se llevó a cabo un taller enfocado en la prevención de adicciones, dirigido a adolescentes de la ciudad.

El objetivo principal de esta iniciativa no fue emitir mensajes prohibitivos, sino brindar a las juventudes herramientas prácticas que les permitan tomar decisiones informadas y responsables sobre su bienestar. El taller se desarrolló mediante dinámicas participativas y espacios de diálogo seguro, diseñados para fomentar la reflexión y la participación activa de los asistentes.

Durante las actividades, los adolescentes trabajaron en el desarrollo de habilidades clave como el manejo de la presión de grupo, el reconocimiento y control de emociones, el fortalecimiento de la autoestima y la construcción de un proyecto de vida saludable, factores considerados fundamentales para la prevención de conductas de riesgo.

La presidenta de la organización de la sociedad civil destacó que la prevención efectiva no debe basarse en el miedo, sino en el conocimiento y el fortalecimiento personal, permitiendo que los jóvenes identifiquen sus capacidades y aprendan a establecer límites.

“Creemos que la prevención más efectiva no viene del miedo, sino del conocimiento y la fortaleza interna. Queremos que los chicos y chicas descubran que tienen el poder de elegir, de decir ‘no’ cuando algo no les beneficia y de construir su bienestar sobre bases sólidas como el deporte, el arte, las amistades positivas y sus talentos”, expresó.

Finalmente, se informó que este tipo de talleres forman parte de una estrategia integral para atender problemáticas sociales desde la prevención, promoviendo entornos más seguros y saludables para las nuevas generaciones.