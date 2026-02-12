“Comercio y servicios amortiguan la falta de empleo que deja la industria maquiladora en Juárez”

Ciudad Juárez, Chih. — El comercio y el sector de servicios en Ciudad Juárez están jugando un papel clave en absorber parte de la demanda laboral que deja la industria maquiladora, afectada por procesos de modernización y reestructuración.

Miguel Samaniego, director de Industria del Gobierno del Estado, explicó que aunque estas áreas económicas no pueden cubrir al 100% la mano de obra requerida por las maquiladoras, sí tienen la capacidad de absorber una porción significativa de los trabajadores que buscan empleo en la ciudad.

El funcionario señaló que, desde 2025 hasta la fecha, se han cerrado 10 plantas maquiladoras a nivel estatal y al menos dos en Ciudad Juárez, principalmente por procesos de reorganización industrial. Aun así, aseguró que estos ajustes no representan una crisis, sino una transformación que exige trabajadores con perfiles más técnicos.

Samaniego añadió que, como es habitual al inicio de año, muchos empleados regresan a sus ciudades de origen y algunos no retornan, lo que también se refleja en una reducción temporal de la demanda laboral en las maquiladoras.

Aun así, la expansión del comercio y los servicios ha ayudado a equilibrar el mercado laboral, ofreciendo nuevas oportunidades a quienes buscan empleo, mientras que la industria maquiladora mantiene expectativas de crecimiento y nuevas inversiones en la ciudad.