Con el objetivo de fortalecer la orientación vocacional y facilitar el acceso de los jóvenes a la educación superior, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a través de la Dirección General de Bienestar Universitario (DGBU), llevó a cabo una reunión de trabajo con personal de orientación educativa de diversas preparatorias de la entidad, en la que se abordaron aspectos clave del proceso de admisión y se dieron a conocer los detalles de la próxima edición del evento ‘Conoce tu Universidad’.

Durante el encuentro, celebrado este 5 de febrero en la Salas de Usos Múltiples del Centro Cultural Universitario (CCU), participaron orientadores de todas las instituciones de educación media superior que ofrecen un servicio de excelencia académica, públicas y privadas, con las modalidades de general, tecnológico, profesional técnico y técnico bachiller, quienes recibieron información directa para replicarla entre sus comunidades estudiantiles.

“Es importante para la UACJ mencionarles que deseamos, con mucho gusto, recibir a la mayor cantidad de alumnos posibles en nuestras aulas. Seguir manteniendo la calidad con la que nosotros creemos que nos inducimos, siendo, según los indicadores nacionales, una de las mejores opciones del país, la mejor opción en el norte del país y que de alguna forma esto se pueda ver en los títulos, en las profesiones y en el desempeño laboral de los estudiantes que ahorita están en la preparatoria”, expuso el doctor Pedro Yáñez Camacho, director general de Bienestar Universitario.

Como parte de la agenda, personal de Servicios Académicos de la UACJ ofreció una plática informativa encabezada por la maestra Mónica Enríquez, quien explicó de manera detallada el proceso de admisión, destacando que ya se encuentra abierto el periodo para la solicitud de fichas para ingresar a la universidad en los semestres de agosto y diciembre. El objetivo, se explicó, es que los orientadores cuenten con herramientas claras para acompañar a los estudiantes en cada etapa del trámite.

Posteriormente, se presentó la dinámica del evento ‘Conoce tu Universidad’, el cual se desarrollará los días 26 y 27 de febrero, en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, manteniendo el formato implementado el año anterior: un solo evento que concentre toda la oferta educativa en un mismo espacio.

La sede será el nuevo gimnasio del Complejo Deportivo Universitario, en el Centro de Entrenamiento Deportivo Universitario (CEDU), donde se instalará un módulo por cada programa académico que ofrece la UACJ. En estos espacios, el personal universitario brindará información directa a los estudiantes sobre planes de estudio, perfiles de ingreso y campo laboral.

Además, se contará con módulos de los distintos servicios universitarios, entre ellos becas, proceso de admisión —para apoyar a los jóvenes en la solicitud de su ficha—, el Centro Universitario de Idiomas (CUI), Bellas Artes, así como Artes y Oficios, ofreciendo una visión integral de la vida universitaria.

Uno de los elementos distintivos del evento será la integración de la actividad deportiva con la académica. Los asistentes podrán realizar recorridos por las instalaciones deportivas de alto rendimiento, como el Centro Acuático, el Gimnasio Rojo y el Gimnasio Azul.

En estos espacios, integrantes de los equipos representativos de la UACJ realizarán dinámicas y exhibiciones de disciplinas como deportes de contacto, gimnasia, porra, básquetbol, fútbol y voleibol, para posteriormente dar paso a la orientación académica.