El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, advirtió que México atraviesa uno de los momentos más graves de su historia constitucional, al padecer un régimen que ha debilitado sistemáticamente la división de poderes y pisoteado la Constitución.

“Nunca como hoy nuestra Constitución había sido tan vulnerada. Hoy vemos a un gobierno que concentra el poder, somete a las instituciones y desprecia los contrapesos democráticos. México padece un régimen sin división de poderes y sin respeto a la legalidad”, afirmó.

Francisco Sánchez denunció que la Constitución Mexicana se encuentra bajo ataque permanente, por lo que en este aniversario los patriotas no pueden salir a celebrar el legado constitucionalista, sino defender lo que queda de país.

“Están usando su mayoría ilegal para imponer una visión autoritaria, para reescribir las reglas del país según sus intereses, debilitando a los órganos autónomos, a la justicia y a los gobiernos locales. No buscan fortalecer a México, buscan someterlo”, señaló.