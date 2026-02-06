Como parte del proyecto de sectorización del servicio de agua potable, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, trabaja en la instalación de una línea de conducción de 12 pulgadas de diámetro, con una longitud aproximada de 60 metros.

Las labores se realizan este jueves 5 de febrero, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en el cruce de las calles Custodio de la República y bulevar Zaragoza.

La nueva infraestructura conectará los pozos 207 y 209, ubicados en el sector de Parajes de Oriente, con el Tanque Superficial San Francisco, con la finalidad de fortalecer el sistema de distribución en esta zona de la ciudad.

La sectorización del agua potable es una acción importante ya que, permite controlar mejor la presión, detectar y reducir fugas, optimizar el suministro y facilitar los trabajos de mantenimiento, sin provocar mayores afectaciones.

Con estas acciones, la JMAS avanza en las mejoras al servicio, para que su abastecimiento sea constante y eficiente, en beneficio de los juarenses.