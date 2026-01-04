Iniciando con entregas de obras en este 2026, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar acudió a la colonia Urbivilla del Campo para entregar a los vecinos la rehabilitación del parque Mar Azul.



“Nos da mucho gusto arrancar el año entregándoles esta obra del Presupuesto Participativo, realmente es una obra en conjunto, esto no es un tema que haya que solamente agradecerle al municipio, yo creo que la parte que hay que rescatar es que ponemos una gran cantidad de dinero del presupuesto a votación y ver que aquí están los recursos donde quieren que se gasten, es un tema importante”, mencionó el alcalde.



Por parte de la Dirección General de Obras Públicas los trabajos consistieron en la construcción de guarniciones, firmes de concreto, construcción

de cisterna electrificada, pérgola, colocación de pasto sintético, juegos infantiles, trepador, bancas metálicas, botes de basura, arboles y arbustos, pintura en rampas y limpieza con una inversión de 4 millones 582 mil 275 pesos.



Como trabajos adicionales, la Dirección General de Servicios Públicos realizó poda estética, limpieza general y el mantenimiento de luminarias en el parque y perímetro del espacio público.



Martha Isabel Girón, proponente del proyecto, agradeció al alcalde por la rehabilitación del parque, destacando esperar contar con más apoyo para la continuidad del espacio.



En la entrega estuvieron presentes Ana Carmen Estrada, sindica municipal; Daniel González, director general de Obras Públicas; César Tapia, director general de Servicios Públicos y Sebastián Aguilera, director de Participación Ciudadana.