Eduardo Altamirano es un diseñador industrial que combina la práctica creativa de su estudio La Superficie, ubicado en la Ciudad de México, con la docencia. Su trayectoria y las experiencias profesionales que ha tenido dentro y fuera del país le han permitido ampliar su perspectiva sobre el diseño y las distintas posibilidades de desarrollarlo desde una visión propia.

Como parte de las actividades de la Muestra de Diseño Industrial (MUDI) 2026, organizada por el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), visitó la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde impartió una ponencia nacional y un taller de Diseño a los universitarios.

Durante su encuentro con los estudiantes, el jueves 5 de noviembre, habló sobre la evolución del diseño y la manera en que esta disciplina responde a los cambios del entorno con una práctica transdisciplinaria.

“La labor de un diseñador o una diseñadora es entender muy bien qué está pasando con lo político, social, geográfico, etcétera, y qué podemos abonar a eso que está pasando a través de la materialización de un producto, de un servicio, de una respuesta a esto. El diseño es también cómo vemos o cómo percibimos el mundo y cómo respondemos ante eso”.

Esta forma de entender el Diseño también se refleja en sus procesos de trabajo, donde la experimentación y la búsqueda de alternativas no siempre parten de una respuesta definida.

“Especulamos mucho, experimentamos mucho y nos atrevemos a intentar cosas que a lo mejor no serían muy ortodoxas o nadie podría esperar”.

A partir de esta experiencia, invitó a los alumnos a no limitar sus ideas y aprovechar su etapa de formación para experimentar, incluso cuando no tengan certeza del resultado.

“Buscamos que se atrevan, se avienten al mundo y a los procesos y que experimenten, porque muchas de las soluciones están ahí; si no tienes cierto grado de ingenuidad en lo que estás haciendo, probablemente no lo vas a hacer porque ya sabes que no funciona”.

El viernes 6 de noviembre, estas reflexiones llegaron a la práctica con un taller dirigido a los estudiantes, en el que el diseñador retomó la importancia de cuestionar, intentar y aprender de los errores. Consideró que la universidad es un espacio propicio para hacerlo, antes de enfrentarse a las exigencias del ejercicio profesional.

“Hay que cuestionarnos más”, señaló al destacar la importancia de desarrollar confianza e intuición a través de la creatividad y la experimentación, sin asumir que todas las respuestas están definidas de antemano.

Además de compartir sus procesos de trabajo, Altamirano habló sobre la importancia de descentralizar el Diseño; también destacó la iniciativa de la UACJ para acercar estas experiencias a la comunidad universitaria.

“Espero que la Universidad siga haciendo este tipo de dinámicas porque es muy valioso; dejar de pensar que todo tiene que pasar allá y, mejor que pase aquí. Hay mucho potencial, industria, muchas cosas que hacer, pero hasta que no se pare alguien y diga: ‘este es el valor del Diseño en esta ciudad’, no va a cambiar nada; el potencial está en todas las personas que están aquí”.