La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), mantiene trabajos de mejoramiento y mantenimiento de vialidades en distintos sectores de Ciudad Juárez, como parte del Programa de Bacheo 2026.

Durante el periodo que se desarrolla del 15 de mayo al 6 de noviembre, se atendieron mil 521 baches, equivalentes a 5 mil 449 metros cuadrados de superficie, además, de realizar labores de deshierbe en 22 mil 340 metros cuadrados.

A estos trabajos se suman la pintura de guarniciones y pasos peatonales, rastreo de calles y retiro de materiales.

Se intervino en 26 colonias, entre ellas Los Almendros, Tercera Burócrata, El Granjero, Casas Grandes, Misión de los Lagos, El Barreal, Melchor Ocampo, Oasis, fraccionamiento Suterm, San Lorenzo, Parque Industrial Gema, Partido Escobedo y Misiones de Santa Fe.

También se han realizado trabajos en Partido Iglesias, Monumental, Panamericana, fraccionamiento Los Nogales, Centro, Emiliano Zapata, Hacienda Universidad, fraccionamiento Córdoba Américas, Lote Bravo, Ignacio Allende, Durango, fraccionamiento Continental 2 y Bellavista.