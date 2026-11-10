La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) realiza este martes trabajos para reemplazar dos válvulas de 4 pulgadas en el cruce de las calles Canarios y Valle del Rodano, en el sector de Paseo del Valle.

Debido a estas labores, podría presentarse baja presión o suspensión temporal del servicio de agua potable en la colonia Paseo del Valle, el fraccionamiento Villas del Lago y zonas aledañas.

Estas acciones tienen como objetivo mejorar el control y suministro de agua potable en el sector, donde se han registrado problemas de baja presión.

Por otra parte, la JMAS informa que, este miércoles 12 de noviembre realizará el cambio de una válvula de 8 pulgadas ubicada en el cruce de las calles Perimetral Carlos Amaya y Mayas, en la colonia Aztecas.

Los trabajos se llevarán a cabo de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, debido a que la válvula ya cumplió su vida útil y es necesario reemplazarla para mantener un adecuado control de la presión del agua que llega a este sector.

Durante estas labores, se suspenderá temporalmente el servicio de agua potable en la colonia Aztecas y zonas aledañas, por lo que se recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas.

La JMAS agradece la comprensión de los usuarios y reitera su compromiso de continuar trabajando en el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura hidráulica para brindar un mejor servicio a las familias juarenses.