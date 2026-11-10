Con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones a la historia y el patrimonio cultural de Chihuahua, el diputado José Luis Villalobos García presentó una iniciativa para garantizar el acceso gratuito a museos y centros culturales públicos a estudiantes de educación básica, tanto de escuelas públicas como privadas.

La propuesta del legislador del Grupo Parlamentario del PRI, plantea establecer que los museos y centros culturales de titularidad estatal o municipal, administrados por la Secretaría de Cultura o adscritos al Sistema Estatal de Cultura, permitan la entrada sin costo a estudiantes que acrediten su inscripción en una institución educativa.

“Esta iniciativa parte de la convicción de que ninguna ni ningún estudiante de educación básica debe quedar fuera de esa experiencia por razones económicas, y de que este derecho debe hacerse realidad desde la infancia” expuso.

El diputado también señaló que los museos representan espacios de aprendizaje que complementan la educación escolar, pues permiten a niñas, niños y adolescentes conocer sus raíces, comprender los acontecimientos que dieron forma a la entidad y fortalecer su sentido de identidad como chihuahuenses.

Como ejemplo de la riqueza patrimonial del estado, mencionó recintos como la Quinta Gameros y los espacios dedicados a la memoria de la Revolución Mexicana, cuyo contenido histórico y cultural constituye una oportunidad de aprendizaje para las nuevas generaciones.

Según la Estadística de Museos 2025 del INEGI, los museos del país registraron 52.2 millones de visitantes. Asimismo, señala que el 12.3 por ciento de quienes acudieron a estos espacios contaba con escolaridad básica, frente al 61.9 por ciento con estudios superiores.

Ante este panorama, Villalobos consideró necesario impulsar medidas que incrementen la participación de estudiantes en los espacios culturales y faciliten que las visitas a museos formen parte de su desarrollo educativo.

Cabe mencionar que actualmente, la legislación estatal contempla la posibilidad de establecer convenios para otorgar descuentos y facilitar el acceso a museos y zonas arqueológicas a distintos sectores de la población. Sin embargo, el legislador señaló que los descuentos todavía representan un costo para las familias, por lo que su propuesta busca avanzar hacia la gratuidad para estudiantes de educación básica.