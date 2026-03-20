La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género (DEVIFG), llevó a cabo la plática preventiva denominada “Mujer Segura” dirigida a las integrantes de la asociación civil “Mujeres en Red.

En esta ocasión, la plática fue impartida en las instalaciones de esta asociación ubicada en la calle Rivera de San Blas, en el fraccionamiento Riveras del Bravo etapa VII, donde se proporcionó información clave como parte de las acciones para fomentar comunidades más informadas.

Así mismo se les facilitó la canalización oportuna de casos hacia los servicios de atención especializada para dar a conocer la manera en que la secretaría a través de su Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género, trabaja de la mano con las organizaciones civiles.

De igual manera se les brindó información a las asistentes sobre la violencia familiar, además de dar a conocer los apoyos que se brindan a las víctimas en la DEVIFG, beneficiando con esto a un grupo integrado por más de 14 participantes.

Con este tipo de acciones, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reafirma su compromiso de fortalecer la proximidad social con las mujeres, promoviendo la cultura de la prevención y el bienestar entre la comunidad.