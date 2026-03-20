—Alito destapa a sus gallos Alex Domínguez y a Tony Meléndez

—No Manches, Juan Carlos Loera se cuelga de la fama de Noroña

¡Que suenen las alarmas de temblores y terremotos!

Y es que el panismo en Juárez anda con el acelerador a fondo y parece que el segundo “Terremoto Panista” va a sacudir más que las placas tectónicas de la colonia Satélite.

Ya está todo listo para el segundo Terremoto este sábado en el siempre movido quinto distrito, donde la estructura azul, bien alineadita por el repre Carlos Ortiz, ha convocado a la tropa para mover a unas 600 almas por las calles.

La misión, digna de película ochentera cuando Pancho Barrio hizo de las suyas, tocar puertas, repartir volantes y, de pasadita, recordarle a la raza los logros “de a de veras” del gobierno estatal. El MediChihuahua, las Estancias Infantiles, el Juárez Bus y hasta obras hidráulicas tienen que presumirlas.

Va todo bajo el sello oficial y con la esperanza de que los ciudadanos salgan tan convencidos que incluso olviden la lana del Bienestar y a cabecita de algodón.

Esta estrategia de movilización, más que espontánea, literal es un “operativo hormiga”, con empleados estatales, militantes y simpatizantes desfilando como si fuera fiesta patronal. Nada nuevo en el manual grillo partidista, pero eso sí, bien disfrazado de participación ciudadana y amor al prójimo, tal y cómo lo hizo el PRI en sus buenos tiempos y como lo hace hoy Morena.

Vale recordar que el primer “Terremoto” se llevó a cabo hace unos días en el parque de la Familia, donde la gobernadora Maru Campos y el alcalde Marco Bonilla se dejaron ver, rodeados de su séquito y con sonrisas dignas de selfie.

Para este segundo acto, la presencia de Maru es un misterio, pero el que sí no se va a perder la foto es Bonilla, que ya se siente con un pie en la candidatura a gobernador. O sea, nadie lo baja del ladrillo; es el candidato de facto.

***********

En tiempos de vacas flacas al PRI lo único que le queda es el show.

Resulta que ahora sí, con todo y bombo, “Alito” Moreno salió a destapar a sus gallos y gallinas para las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027. Sólo por no dejar.

A los suspirantes los presentaron como los “Defensores de México”, así, con mayúsculas, porque modestos no son.

Eso sí, el dirigente tricolor no perdió la oportunidad de lanzarle pedradas a Morena, acusando que quieren hacer del país una dictadura de una sola fuerza y, cómo no, aprovechar el micrófono para poner al PRI como el héroe que nos salvará de todos los males. ¡No creooo!

Los nombres salieron como carta fuerte, aunque varios en el propio partido levantaron la ceja: que si Alex Domínguiez y Tony Melendez en Chihuahua; que Leticia Olivares en Aguascalientes, que si Daniela Salgado en Baja California, y así se fueron estado por estado.

Pero ojo, porque en más de una entidad la pelea interna va a estar de pronóstico reservado. Y no faltan quienes juran que algunos de los “elegidos” ni en su casa los conocen, pero eso sí, ya están en la lista.

Eso sí, “Alito” se quiso curar en salud y aseguró que todo es legal, que no están violando ninguna ley electoral, que nomás se están organizando… y que nadie les va a decir cómo hacer las cosas. En fin, los reyes del adelanto son precisamente los morenos.

Lo cierto es que este destape más bien parece para agitar las aguas, mandar mensajes dentro y fuera del partido y, de paso, seguir vigente en la grilla nacional. Porque si algo sabe el PRI, es de supervivencia… y de hacer ruido, aunque a veces sólo se escuchen entre ellos mismos.

**********

No manches, Juan Carlos Loera de la Rosa anda desesperadísimo por conseguir simpatías para su proyecto político y lograr la candidatura a la alcaldía de Juárez, tanto que invitó al controvertido y antipático senador Gerardo Fernández Noroña para que venga a Juárez a darle su respaldo.

Resulta que este domingo los senadores de Morena van a armar una asamblea informativa aquí juaritos y se les sumó el senador jarocho de corazón Manuel Rafael Huerta.

Loera quiere presumir músculo al interior de Morena y ver si de pura casualidad la raza de un ala de Morena les compra el discurso.

El encuentro será en el parque Ampliación Aeropuerto, ubicado entre Copaiba y Toronja Roja, a las 10:30 de la mañana, y todo indica que Loera quiere que lo vean pegado con Noroña y Huerta.

No hay que perder de vista que Fernández Noroña, llegó al Senado por el PT y ahora se dice morenista de hueso colorado, trae fama de controversial y antipático, pero eso sí, sabe hacer ruido y llamar reflectores.

Todo sea por darle respaldo a Loera, que ya levantó la mano para la alcaldía en 2027.

La reunión, más allá de las formalidades, será para calentar motores antes de que salgan las convocatorias de las “coordinaciones de defensa de la transformación”, el dedazo pues, en todos los niveles. Ya saben, ese rollo que inventó Morena para disfrazar candidaturas y acomodar a sus cuadros.