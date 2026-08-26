La Secretaría de Turismo dio a conocer que cinco atletas chihuahuenses participan en la Semana UTMB 2026, que se desarrolla hasta este 30 de agosto en Chamonix, Francia, uno de los escenarios más importantes para el trail running y las competencias de ultra distancia de montaña a nivel mundial.

La delegación está integrada por los corredores Rarámuri Reyes Giltro, Jenifer Yáñez y Mauro Martín Quimare, originarios de Guachochi y Batopilas, Pueblos Mágicos, así como por Carlos Baeza y Rodolfo Villalobos, quienes representarán a Chihuahua y México en distintas pruebas de esta competencia.

Los atletas obtuvieron su clasificación durante la competencia Chihuahua by UTMB 2025. En donde, Mauro Martín Quimare consiguió el segundo lugar y Reyes Giltro el tercero en la distancia de 100 millas, mientras que Jenifer Yáñez destacó en la prueba de 100 kilómetros (km).

En esta ocasión, Carlos Baeza participará en la OCC, de aproximadamente 50 km; mientras que Rodolfo Villalobos y Jenifer Yáñez tomarán la salida en la CCC, competencia de alrededor de 100 km que atraviesa territorio de Italia, Suiza y Francia.

Por su parte, Reyes Giltro y Mauro Martín Quimare enfrentarán la prueba principal, el UTMB, con un recorrido aproximado de 174 km alrededor del macizo del Mont-Blanc y cerca de 9 mil 900 metros de desnivel positivo, lo que representa uno de los mayores retos del ultratrail a nivel mundial.

La participación de los chihuahuenses muestra el talento deportivo que existe en el estado, así como la tradición y experiencia de la comunidad Rarámuri en las carreras de larga distancia y los terrenos de montaña, lo que posiciona a Chihuahua como “Cuna del Trail” en el panorama global.

La delegación chihuahuense cuenta con el acompañamiento directo de Alejandra Villalobos Palacio, directora de Gestión Turística de Chihuahua y coordinadora general del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026.

Además, durante los próximos días, la delegación, compuesta también por integrantes de la Secretaría de Turismo y del Fideicomiso de Promoción Turística ¡Ah Chihuahua!, realizará una serie de dinámicas dentro de las diferentes actividades del UTMB, a fin de promover entre los corredores europeos la competencia Chihuahua by UTMB, misma que se llevará a cabo el próximo mes de octubre, en la Sierra Tarahumara.