martes, agosto 25, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Compiten atletas chihuahuenses en el UTMB Francia 2026
Portada

Compiten atletas chihuahuenses en el UTMB Francia 2026

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Secretaría de Turismo dio a conocer que cinco atletas chihuahuenses participan en la Semana UTMB 2026, que se desarrolla hasta este 30 de agosto en Chamonix, Francia, uno de los escenarios más importantes para el trail running y las competencias de ultra distancia de montaña a nivel mundial.

La delegación está integrada por los corredores Rarámuri Reyes Giltro, Jenifer Yáñez y Mauro Martín Quimare, originarios de Guachochi y Batopilas, Pueblos Mágicos, así como por Carlos Baeza y Rodolfo Villalobos, quienes representarán a Chihuahua y México en distintas pruebas de esta competencia.

Los atletas obtuvieron su clasificación durante la competencia Chihuahua by UTMB 2025. En donde, Mauro Martín Quimare consiguió el segundo lugar y Reyes Giltro el tercero en la distancia de 100 millas, mientras que Jenifer Yáñez destacó en la prueba de 100 kilómetros (km).

En esta ocasión, Carlos Baeza participará en la OCC, de aproximadamente 50 km; mientras que Rodolfo Villalobos y Jenifer Yáñez tomarán la salida en la CCC, competencia de alrededor de 100 km que atraviesa territorio de Italia, Suiza y Francia.

banner

Por su parte, Reyes Giltro y Mauro Martín Quimare enfrentarán la prueba principal, el UTMB, con un recorrido aproximado de 174 km alrededor del macizo del Mont-Blanc y cerca de 9 mil 900 metros de desnivel positivo, lo que representa uno de los mayores retos del ultratrail a nivel mundial.

La participación de los chihuahuenses muestra el talento deportivo que existe en el estado, así como la tradición y experiencia de la comunidad Rarámuri en las carreras de larga distancia y los terrenos de montaña, lo que posiciona a Chihuahua como “Cuna del Trail” en el panorama global.

La delegación chihuahuense cuenta con el acompañamiento directo de Alejandra Villalobos Palacio, directora de Gestión Turística de Chihuahua y coordinadora general del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026.

Además, durante los próximos días, la delegación, compuesta también por integrantes de la Secretaría de Turismo y del Fideicomiso de Promoción Turística ¡Ah Chihuahua!, realizará una serie de dinámicas dentro de las diferentes actividades del UTMB, a fin de promover entre los corredores europeos la competencia Chihuahua by UTMB, misma que se llevará a cabo el próximo mes de octubre, en la Sierra Tarahumara.

You Might Also Like

You may also like

¿Qué más quieren?; dice Maru Campos por detención de exfuncionarios de Sinaloa

Multa Auditoría Superior a personal adscrito a la UACJ

Invita Dirección de Regulación Comercial solicitar permisos para ventas de artículos patrios

Imparten en la UACJ Campus NCG capacitaciones psicología deportiva

Lo vinculan a proceso por violentar física y psicológicamente a su pareja...

Llama la JMAS a habitantes de Los Kilómetros a acercarse a registrar...