—Corral se esmera en dejar claro su verdadero rostro

—Excandidato panista es apestado en Acción Nacional

Morena sigue en llamas. Ayer en esta columna ya decíamos que los enredos internos del partido guinda están a todo lo que da, hoy nomás confirmamos, por ahora la presidenta Claudia Sheinbaum solo ve los toros de la barrera, está más ocupada con las broncas que le aparecen todos los días en el gobierno.

Entre dimes y diretes, los pesos pesados de la 4T se lanzan acusaciones unos a otros de todo tipo: desde lavado, cohecho y hasta traición a la patria. Lo malo es que nadie investiga esos supuestos delitos cometidos por ellos mismos.

La jefa del Ejecutivo, fiel a su estilo, callada como momia de Guanajuato. Y en las mismas andan en la oposición, como siempre, brilla por su ausencia, ni aprovechan la coyuntura política que les dejan en bandeja de plata.

Y mientras tanto, los aliados de Morena como el Partido Verde tampoco hacen caso, retan a la primera mandataria destapando candidaturas familiares a pesar de la “prohibición” presidencial.

Lo dicho, en Palacio Nacional se practica la vista gorda y la impunidad sigue siendo el sello de la casa. Como dijimos ayer aquí en este espacio, el control se le fue de las manos a la presidenta.

***********

El paseño Javier Corral se esmera en dejar claro su verdadero rostro. El de la incongruencia y el de la falta de gratitud, porque una vez más, salió a hacer declaraciones que ni él mismo entiende.

Resulta que al senador le dio por decir, con toda la seriedad del mundo, que la Reforma Electoral necesita una revisión urgente. ¡Ajá! La misma reforma que él aprobó hace nada, ahora resulta que no sirve para nada. Así, sin más, se contradice y se echa tierra encima.

Corral ahora pide que se revise la reforma judicial, porque –según él– muchos jueces no tienen ni la preparación ni la experiencia necesaria, sobre todo los jueces locales.

Y, por si fuera poco, reconoce que, en los estados, los gobernadores se despacharon con la cuchara grande y pusieron a quienes se les antojó sin el menor filtro. Pero como no lo dijo en su tiempo en el debate en el Senado en donde debería haberla reprobarla.

El senador, siempre tan oportuno, sugiere que antes del 2027 se revise la reforma judicial porque los casos de desconocimiento brutal ya están saliendo a la luz, especialmente en las entidades federativas.

Propone criterios claros, exámenes, experiencia, carrera judicial, y todo lo que debió estar desde el principio, pero apenas les cayó el veinte. Vaya incongruencia.

**********

Menuda y fea imagen la que dejó el excandidato prianista Emanuel Abysaed C. M., quien, al parecer, no quedó satisfecho con la adrenalina de la pasada elección en la que perdió como aspirante a diputado y ahora se vio involucrado en hecho bochornoso.

Mucho tiempo después, decidió convertirse en protagonista de una persecución digna de película sobre la avenida Miguel de la Madrid.

Y para rematar, salió a relucir el fierro, una pistola calibre .380, bien abastecida, y credencial de escolta vigente, como si eso lo hiciera inmune a la ley.

Dicen que Abysaed es panista de hueso azul y muy cuate de Daniela Álvarez, dirigente estatal del Acción Nacional, pero el hecho es que el excandidato terminó esposado, con chaleco fluorescente y ante el Ministerio Público.

El panista protagonizó una persecución cuando circulaba en su trokona de la marca Ford King Ranch Super Duty y con pistola en mano, finalmente fue detenido por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de daños, amenazas y/o lo que resulte. ¡Sopas!