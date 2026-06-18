La Dirección General de Protección Civil emitió para este jueves 18 de junio una advertencia preventiva por temperaturas elevadas, así como una advertencia por viento que permanecerá vigente hasta las 11:00 de la noche.



De acuerdo con el pronóstico, durante este día se espera una temperatura máxima de 38 grados centígrados, con cielo mayormente soleado. Los vientos oscilarán entre los 5 y 25 kilómetros por hora, mientras que las rachas podrían alcanzar velocidades de entre 26 y 60 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia se mantiene baja, entre un 1 y un 6 por ciento.



Para esta noche la temperatura mínima será de 24 grados centígrados, con condiciones de cielo parcialmente nublado. Se prevén vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de entre 26 y 40 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitación aumentará ligeramente, ubicándose entre un 6 y un 30 por ciento.



Protección Civil informó que las condiciones de calor continuarán durante los próximos días. Para mañana viernes se pronostica una temperatura máxima de 38 grados y mínima de 24 grados centígrados, con cielo soleado y baja probabilidad de lluvia.



Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 26 kilómetros por hora y rachas de hasta 32 kilómetros por hora.



En tanto, para el sábado se esperan nuevamente temperaturas máximas de 38 grados y mínimas de 25 grados centígrados, con cielo despejado a soleado, vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia se mantendrá entre el 1 y el 3 por ciento.



Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, utilizar ropa ligera y permanecer atentos a los avisos oficiales, especialmente por las rachas de viento que podrían generar afectaciones en distintos sectores de la ciudad.