La Dirección General de Protección Civil emitió para este jueves 18 de junio una advertencia preventiva por temperaturas elevadas, así como una advertencia por viento que permanecerá vigente hasta las 11:00 de la noche.
De acuerdo con el pronóstico, durante este día se espera una temperatura máxima de 38 grados centígrados, con cielo mayormente soleado. Los vientos oscilarán entre los 5 y 25 kilómetros por hora, mientras que las rachas podrían alcanzar velocidades de entre 26 y 60 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia se mantiene baja, entre un 1 y un 6 por ciento.
Para esta noche la temperatura mínima será de 24 grados centígrados, con condiciones de cielo parcialmente nublado. Se prevén vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de entre 26 y 40 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitación aumentará ligeramente, ubicándose entre un 6 y un 30 por ciento.
Protección Civil informó que las condiciones de calor continuarán durante los próximos días. Para mañana viernes se pronostica una temperatura máxima de 38 grados y mínima de 24 grados centígrados, con cielo soleado y baja probabilidad de lluvia.
Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 26 kilómetros por hora y rachas de hasta 32 kilómetros por hora.
En tanto, para el sábado se esperan nuevamente temperaturas máximas de 38 grados y mínimas de 25 grados centígrados, con cielo despejado a soleado, vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia se mantendrá entre el 1 y el 3 por ciento.
Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, utilizar ropa ligera y permanecer atentos a los avisos oficiales, especialmente por las rachas de viento que podrían generar afectaciones en distintos sectores de la ciudad.
Protección Civil mantiene advertencias por altas temperaturas y viento este día
La Dirección General de Protección Civil emitió para este jueves 18 de junio una advertencia preventiva por temperaturas elevadas, así como una advertencia por viento que permanecerá vigente hasta las 11:00 de la noche.