Chihuahua, Chih.– Detrás de cada certificación hay una historia de esfuerzo, experiencia y deseo de superación. Por ello, el Director General Estatal de CONALEP Chihuahua, Dr. Omar Bazán Flores, anunció el fortalecimiento de la estrategia de capacitación y certificación de competencias laborales, con el propósito de que más personas puedan demostrar oficialmente lo que saben hacer y abrirse camino hacia mejores oportunidades.

La invitación está dirigida a empresas, organismos empresariales, instituciones públicas y privadas, estudiantes, docentes, egresados, trabajadores, profesionistas y a todas aquellas personas que deseen aprender, actualizarse o acreditar su experiencia laboral.

“Muchas personas tienen años de experiencia y grandes capacidades, pero no cuentan con un documento que respalde todo lo que saben hacer. Queremos ayudarlas a convertir esa experiencia en una certificación con valor oficial”, expresó el Dr. Omar Bazán Flores.

CONALEP Chihuahua cuenta con la renovación de sus Centros de Evaluación y con una oferta de 93 Estándares de Competencia, a través de los cuales se pueden acreditar conocimientos, habilidades y destrezas en áreas vinculadas con las necesidades reales del sector productivo.

Entre los principales campos de capacitación y certificación se encuentran:

Tecnologías digitales y herramientas de cómputo.

Formación e impartición de cursos.

Educación digital y uso de plataformas.

Formación Dual.

Automatización, mecatrónica y mantenimiento industrial.

Control numérico y manufactura.

Electricidad, refrigeración y sistemas fotovoltaicos.

Redes, mantenimiento de equipos de cómputo y software.

Soldadura, seguridad industrial e higiene laboral.

Atención al cliente y supervisión de personal.

Emprendimiento y administración.

Gastronomía, turismo y hotelería.

Salud, enfermería y primeros auxilios.

Inclusión, perspectiva de género y atención a personas con discapacidad.

Administración pública, transparencia y prevención de la corrupción.

Operación de transporte, montacargas y vehículos eléctricos.

Estas certificaciones forman parte del Sistema Nacional de Competencias y cuentan con el respaldo de CONALEP, CONOCER y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo que permite que las personas acrediten sus competencias con reconocimiento oficial.

El Dr. Bazán Flores explicó que este trabajo también permitirá avanzar en la construcción de un modelo de microcredenciales, mediante el cual estudiantes y trabajadores podrán acumular certificaciones específicas a lo largo de su vida académica y profesional.

“Hoy el mundo laboral cambia todos los días. Ya no basta con estudiar una sola vez; necesitamos seguir aprendiendo durante toda la vida. Una microcredencial puede representar un nuevo empleo, un ascenso, una mejor oportunidad o la confianza para iniciar un proyecto propio”, señaló.

Para acercar esta oportunidad a más personas, los diez planteles de CONALEP Chihuahua y el Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos, CAST, de Ciudad Juárez, se encuentran abiertos para trabajar de manera conjunta con empresas, instituciones, escuelas, municipios y organizaciones interesadas en capacitar y certificar a su personal.

El Director General invitó especialmente a las empresas del estado a acercarse a CONALEP Chihuahua para diseñar programas de capacitación acordes con sus necesidades.

“Queremos escuchar a las empresas, conocer qué perfiles requieren y construir juntos soluciones de capacitación. CONALEP no solo forma estudiantes; también acompaña a quienes ya están trabajando y desean crecer”, afirmó.

Asimismo, destacó que las y los estudiantes podrán complementar su formación profesional técnica con certificaciones adicionales que les permitan fortalecer su currículum antes de egresar.

“Cada joven que obtiene una certificación sale con mayor seguridad, con mejores herramientas y con una ventaja para incorporarse al mercado laboral. Nuestro compromiso es que nadie deje de prepararse por falta de oportunidades”, agregó.

El Dr. Omar Bazán Flores reiteró que CONALEP Chihuahua mantendrá una política de puertas abiertas para trabajar de la mano con el sector productivo, las familias y la comunidad educativa.

“Certificar el talento es reconocer el esfuerzo de las personas. Es decirles que su experiencia cuenta, que sus conocimientos tienen valor y que siempre existe una oportunidad para seguir creciendo. En CONALEP Chihuahua estamos listos para acompañarlas en ese camino”, concluyó.