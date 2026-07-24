El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, participó en la develación de la obra “El Sol de Paquimé”, una esfera de gran formato elaborada con la tradicional técnica de cerámica de Mata Ortiz, que fue donada por la dependencia estatal al Consulado General de México en El Paso, Texas.

La ceremonia contó con la presencia del cónsul general de México en El Paso, Mauricio Ibarra Ponce de León; el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos y el alcalde de El Paso, Renard U. Johnson. También asistieron los artistas Héctor Gallegos y Laura Bugarini, autores de la obra.

Como parte del evento, se inauguró una exposición de arte de Mata Ortiz en las instalaciones del Consulado, seguida del tradicional corte de listón y de la develación oficial de la esfera, que fue instalada en el acceso principal del recinto.

Esta acción tiene como finalidad acercar a visitantes y a la comunidad mexicana en Estados Unidos, una muestra representativa del talento artesanal del estado y de una de sus expresiones culturales más reconocidas a nivel mundial.

La cerámica de Mata Ortiz elaborada en el municipio de Casas Grandes, uno de los cinco Pueblos Mágicos de Chihuahua, goza de prestigio internacional por la calidad de sus piezas y por rescatar técnicas ancestrales inspiradas en la antigua cultura de Paquimé, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La instalación permanente de “El Sol de Paquimé” en el Consulado General de México en El Paso, fortalece los vínculos culturales entre México y Estados Unidos, además de proyectar la identidad, el patrimonio y la oferta turística de Chihuahua ante las personas que visitan diariamente esta representación diplomática.