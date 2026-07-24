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Encabeza Gilberto Loya operativo de seguridad en Guadalupe y Calvo

by Salvador Miranda
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Gilberto Loya, Secretario de Seguridad Pública del Estado, encabezó las acciones de vigilancia, proximidad y rastreo de objetivos prioritarios en el municipio de Guadalupe y Calvo, enfocados en realizar y coordinar acciones que permitan garantizar la tranquilidad de las familias en la zona serrana.

El operativo comenzó desde la mañana del jueves, donde Loya Chávez, sostuvo una reunión de planificación operativa con el personal que mantiene presencia permanente en la zona. Posteriormente, se dieron inicio los recorridos en los alrededores.

A raíz de las entrevistas de los habitantes y los trabajos de inteligencia generados previamente, se realizó un rastreo táctico por brechas específicas, en un convoy encabezado por el titular de la SSPE.

Asimismo, Gilberto Loya acudió a sitios de interés para la seguridad, donde realizó inspecciones personales en los campamentos y parapetos empleados por criminales, lo cual permitió ajustar la estrategia en la región.

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Finalmente, el personal de la SSPE realizó un despliegue de seguridad que incluyó entrevistas para recabar información relacionada con hechos violentos.

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