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¡En la Torre(s)! O corres… o te atropellan

by Eduardo Huízar
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La avenida De las Torres, una de las vialidades con mayor flujo vehicular de Ciudad Juárez, continúa siendo considerada por muchos ciudadanos como una de las más peligrosas para los peatones.

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¡En la Torre(s)! O corres… o te atropellan

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Videos enviados a JuarezNoticias.com muestran a personas cruzando entre los vehículos debido a que, en varios tramos, los semáforos se encuentran separados por distancias que alcanzan hasta un kilómetro. Ante ello, muchos optan por atravesar la avenida a la mitad del camino, exponiéndose al riesgo de ser atropellados.

La situación se presenta principalmente en las zonas donde existen centros comerciales y parques industriales, ya que diariamente cientos de trabajadores utilizan el transporte público para trasladarse a sus empleos.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, otro problema es que varias paradas de camiones quedan ubicadas entre un crucero y otro, lo que obliga a los usuarios a cruzar la amplia avenida sin contar con un paso seguro.

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Vecinos y trabajadores consideran urgente la construcción de más puentes peatonales en los puntos de mayor afluencia, pues aseguran que esta infraestructura ayudaría a reducir el riesgo de accidentes y brindaría mayor seguridad a quienes diariamente recorren esta importante vialidad.

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