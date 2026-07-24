¡En la Torre(s)! O corres… o te atropellan

La avenida De las Torres, una de las vialidades con mayor flujo vehicular de Ciudad Juárez, continúa siendo considerada por muchos ciudadanos como una de las más peligrosas para los peatones.

Videos enviados a JuarezNoticias.com muestran a personas cruzando entre los vehículos debido a que, en varios tramos, los semáforos se encuentran separados por distancias que alcanzan hasta un kilómetro. Ante ello, muchos optan por atravesar la avenida a la mitad del camino, exponiéndose al riesgo de ser atropellados.

La situación se presenta principalmente en las zonas donde existen centros comerciales y parques industriales, ya que diariamente cientos de trabajadores utilizan el transporte público para trasladarse a sus empleos.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, otro problema es que varias paradas de camiones quedan ubicadas entre un crucero y otro, lo que obliga a los usuarios a cruzar la amplia avenida sin contar con un paso seguro.

Vecinos y trabajadores consideran urgente la construcción de más puentes peatonales en los puntos de mayor afluencia, pues aseguran que esta infraestructura ayudaría a reducir el riesgo de accidentes y brindaría mayor seguridad a quienes diariamente recorren esta importante vialidad.