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¡Ni el pavimento aguanta! Vuelve el horno fronterizo este fin de semana

by Eduardo Huízar
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Ciudad Juárez.– Los juarenses deberán prepararse para otro día de intenso calor, ya que este viernes 24 de julio la temperatura máxima alcanzará los 40 grados centígrados, mientras que durante el fin de semana continuará el ambiente extremadamente caluroso.

Las altas temperaturas aumentan el riesgo de golpes de calor, deshidratación y agotamiento, especialmente entre niñas, niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan o realizan actividades al aire libre.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, mantenerse bien hidratado, utilizar ropa ligera de colores claros, aplicar protector solar y buscar lugares con sombra o aire acondicionado cuando sea posible.

También es importante no dejar a menores de edad, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados, ya que la temperatura al interior puede elevarse rápidamente y poner en riesgo la vida.

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Las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los pronósticos del clima y tomar precauciones para prevenir incidentes relacionados con las altas temperaturas durante este fin de semana.

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