Delicias, Chih.- En Chihuahua existe un creciente deseo de cambio y de que la Cuarta Transformación llegue a todo el estado, afirmó el aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, Cruz Pérez Cuéllar, durante la Asamblea Informativa de la Soberanía Nacional de Morena celebrada en el municipio de Delicias.

Ante cientos de militantes y simpatizantes, el también consejero nacional de Morena aseguró que el mensaje que ha recogido en sus recorridos por los distintos municipios es claro: la ciudadanía está cansada del abandono y exige el fin de un gobierno estatal que, dijo, ha dejado olvidadas a las regiones de Chihuahua.

“Hay un deseo de cambio, de transformación y de que por fin llegue un gobierno que trabaje para todas y todos los chihuahuenses. La gente ya no quiere un gobierno ausente que se la pase en el extranjero, ni uno que viva de la confrontación política”, sostuvo.

Pérez Cuéllar señaló que la administración panista haya optado por mantener una confrontación permanente con el Gobierno de México, en lugar de construir una relación de coordinación que permita atraer inversiones, programas y obras para beneficio de las familias chihuahuenses.

“La gente está cansada de que el gobierno del PAN se la pase peleando con el Gobierno Federal. Un gobernador está para resolver problemas, no para fabricar conflictos. Chihuahua necesita coordinación, no pleitos políticos que solo frenan el desarrollo del estado”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a la militancia y a los Comités de Defensa de la Transformación para fortalecer el trabajo territorial y responder con organización a lo que calificó como una campaña permanente de desinformación y ataques contra la presidenta de México.

“Lo que necesitamos es dejar atrás el divorcio político que mantiene el gobierno del estado con la Federación y construir una verdadera coordinación que traiga inversiones, programas y bienestar para las familias chihuahuenses. Ese es el cambio que la gente está pidiendo y por el que vamos a seguir trabajando”, concluyó.