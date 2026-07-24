La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que este viernes 24 de julio continuará el ambiente extremadamente caluroso en Ciudad Juárez, por lo que se mantiene una alerta preventiva por temperatura elevada.



De acuerdo con el pronóstico, la temperatura máxima alcanzará los 41 grados centígrados, con cielo mayormente soleado y una probabilidad de lluvia de entre 0 y 7 por ciento. Además, se esperan vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 32 kilómetros por hora.



Para la noche, se prevé una temperatura mínima de 28 grados, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitación de entre 3 y 7 por ciento. Las condiciones de viento permanecerán similares, con velocidades de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 32 kilómetros por hora.



Protección Civil indicó que las altas temperaturas continuarán durante el fin de semana. Para el sábado se pronostica una máxima de 39 grados y una mínima de 27, con cielo mayormente soleado y probabilidad de lluvia de entre 1 y 3 por ciento. El domingo se esperan condiciones similares, con una máxima de 39 grados, mínima de 27 y posibilidad de precipitaciones de entre 1 y 17 por ciento.



Ante estas condiciones, la dependencia exhortó a la población a evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse bien hidratada, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas para prevenir afectaciones por el calor.