Con la participación de madres, padres, personas cuidadoras, estudiantes y ciudadanía en general, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) concluyó las actividades semestrales del programa Escuela para Padres, Madres y Personas Cuidadoras, una estrategia formativa que durante 15 sábados consecutivos fortaleció el desarrollo familiar y personal de las y los participantes.

Como resultado de estas acciones, se benefició de manera directa a 1,800 personas en todo el estado mediante talleres y conferencias diseñados a partir de las necesidades detectadas en los procesos de tamizaje aplicados en los planteles, abordando temas relacionados con la comunicación familiar, la autoestima, la salud emocional y la convivencia.

Durante la ceremonia de clausura, Omar Bazán Flores, Director General Estatal de CONALEP Chihuahua, realizó la entrega de constancias y reconocimientos a madres, padres, personas cuidadoras y estudiantes que participaron activamente en estas actividades, destacando su compromiso con la formación integral y el bienestar de las familias chihuahuenses.

De manera simultánea, en todos los planteles del estado se llevaron a cabo jornadas de actualización académica y regularización con el propósito de fortalecer el desempeño escolar y contribuir a la permanencia y éxito académico de las y los estudiantes.

Asimismo, en el Plantel Chihuahua I, Omar Bazán Flores, acompañado por Gustavo Gasca Ramírez, director del plantel, dio la bienvenida a las y los participantes del curso de Excel Básico para Público en General, capacitación que se desarrolla en los laboratorios de informática y en la que participan 22 personas de diferentes edades bajo la instrucción de Mauro Carrillo.

“En CONALEP Chihuahua estamos convencidos de que la educación va más allá de las aulas. Fortalecer a las familias, brindar herramientas para el desarrollo personal y apoyar la formación académica de nuestros estudiantes son acciones que impactan positivamente en toda la comunidad. Agradezco a cada madre, padre, persona cuidadora, estudiante e instructor que hizo posible estas actividades. Seguiremos trabajando para construir mejores oportunidades de aprendizaje y desarrollo para las y los chihuahuenses”, expresó Omar Bazán Flores.