La Inteligencia Artificial, la robótica, la automatización y el análisis de datos están cambiando la forma en que vivimos, aprendemos y trabajamos. Hoy, las empresas necesitan jóvenes preparados para enfrentar estos nuevos desafíos con creatividad, conocimiento y una sólida formación técnica.

Con esa visión, el Dr. Omar Bazán Flores, Director General Estatal de CONALEP Chihuahua, impulsa CONALEP IA 2030, un modelo educativo que prepara a las nuevas generaciones para participar en la transformación tecnológica que vive Chihuahua, México y el mundo.

Como parte de esta estrategia, los planteles Chihuahua II y Juárez III ofrecen la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, una especialidad orientada a formar técnicos capaces de desarrollar soluciones innovadoras para la industria, los servicios y la sociedad.

Una carrera que abre las puertas al futuro

Las y los estudiantes adquieren conocimientos que hoy son indispensables para las empresas líderes en manufactura avanzada, industria automotriz, aeroespacial, electrónica, dispositivos médicos, logística y tecnologías de la información.

Durante su formación desarrollan competencias en:

Inteligencia Artificial y Machine Learning.

Ciencia y análisis de datos.

Programación y desarrollo de software.

Robótica industrial y colaborativa.

Automatización de procesos.

Internet de las Cosas (IoT).

Ciberseguridad.

Computación en la nube.

Innovación tecnológica.

Desarrollo de proyectos interdisciplinarios.

Además, fortalecen habilidades en matemáticas, pensamiento lógico, investigación, comunicación, liderazgo y resolución de problemas, competencias que hoy distinguen a los profesionistas más competitivos.

Aprender haciendo: laboratorios para innovar

En CONALEP Chihuahua el conocimiento se lleva a la práctica.

Por ello, la institución ha fortalecido su infraestructura con laboratorios especializados donde las y los estudiantes experimentan con la tecnología que actualmente utiliza la industria.

El Plantel Chihuahua II cuenta con 177 computadoras de última generación, mientras que el Plantel Juárez III incorporó 190 equipos de alto desempeño, consolidando espacios modernos para el aprendizaje de la Inteligencia Artificial y las tecnologías emergentes.

Los laboratorios incluyen áreas de:

Inteligencia Artificial.

Ciencia de Datos.

Robótica.

Automatización Industrial.

Programación.

Simulación de procesos.

Innovación tecnológica.

Laboratorios STEM.

Laboratorio STEM: el espacio donde nacen las ideas

Uno de los mayores fortalezas de esta carrera es el Laboratorio STEM.

STEM significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, disciplinas que trabajan de manera integrada para resolver problemas reales mediante la innovación.

Aquí las y los estudiantes diseñan proyectos, programan robots, desarrollan aplicaciones, analizan datos, construyen prototipos y aprenden a trabajar en equipo, acercándose desde el aula a los retos que enfrentarán en el mundo laboral.

Más que un laboratorio, es un espacio donde la creatividad, la investigación y la tecnología se convierten en soluciones para la industria y para la sociedad.

Una formación integral para competir en cualquier parte del mundo

La visión del Dr. Omar Bazán Flores va más allá de la preparación técnica.

Por ello, CONALEP IA 2030 fortalece el bilingüismo, las microcredenciales, las certificaciones nacionales e internacionales, la Educación Dual y el desarrollo de habilidades digitales, permitiendo que las y los estudiantes egresen con un perfil profesional competitivo y acorde con las necesidades del mercado laboral.

Al mismo tiempo, la institución promueve valores como la responsabilidad, la honestidad, el respeto, la ética, el trabajo en equipo y el compromiso social, convencida de que el verdadero progreso tecnológico siempre debe estar acompañado de una profunda formación humana.

Una visión para Chihuahua y para México

La educación técnica representa una de las mejores herramientas para impulsar el desarrollo económico y social.

Con CONALEP IA 2030, Chihuahua apuesta por formar jóvenes preparados para liderar la transformación digital, fortalecer la competitividad de nuestras empresas y generar innovación desde las aulas.

Cada computadora instalada, cada laboratorio modernizado y cada estudiante que descubre su talento representan una inversión en el futuro de nuestro estado.

En CONALEP Chihuahua no solo formamos técnicos. Formamos mujeres y hombres con conocimientos, valores y visión para desarrollar la Inteligencia Artificial, impulsar la Industria 4.0, crear nuevas tecnologías y construir un mejor futuro para Chihuahua y para México.

CONALEP Chihuahua Avanza 2030

Porque el futuro no se espera… se construye desde las aulas, con talento, innovación y educación técnica de excelencia.