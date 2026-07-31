Con el propósito de reducir las afectaciones ocasionadas por la interrupción temporal del servicio de agua potable en la colonia Parajes del Sur, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), llevó a cabo un operativo de abastecimiento mediante pipas para apoyar a las familias de este sector, mientras continúan los trabajos necesarios para restablecer el suministro.

El organismo destinó dos pipas con capacidad de 10 mil litros cada una, las cuales recorrieron la zona para distribuir agua potable a las y los habitantes, permitiéndoles atender sus necesidades básicas y disminuir las molestias derivadas de esta situación.

El personal de la JMAS mantiene las labores pertinentes para solucionar los inconvenientes que han retrasado la recuperación del servicio, por lo que, los trabajos continuarán hasta restablecer el suministro de manera normal para esta zona de la ciudad.

El servicio será restablecido a partir del día de mañana.

La JMAS agradece la comprensión y paciencia de las y los usuarios ante esta situación y refrenda su compromiso de mantener una atención cercana y oportuna, garantizando con ello el acceso al agua potable para todos los juarenses.