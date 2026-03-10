Alertan por brote de sarampión en Ciudad Juárez

Autoridades sanitarias encendieron las alertas epidemiológicas en Ciudad Juárez tras confirmarse ocho nuevos casos de sarampión en la última semana, lo que representa un repunte de la enfermedad en la región fronteriza y ha generado preocupación entre las autoridades de salud.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Salud de Chihuahua, los contagios fueron detectados entre el 2 y el 10 de marzo, lo que llevó a reforzar la vigilancia epidemiológica y a intensificar los llamados a la población para completar los esquemas de vacunación, especialmente entre niños y jóvenes.

Especialistas recuerdan que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede propagarse con rapidez en comunidades donde existen personas sin protección inmunológica. De hecho, un solo portador del virus puede transmitir la enfermedad a numerosas personas si no cuentan con la vacuna correspondiente.

El aumento de casos ocurre además en un contexto nacional en el que diversos estados han reportado brotes, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias en varias regiones del país ante el riesgo de una mayor propagación del virus.

Ante este escenario, autoridades de salud hicieron un llamado a padres de familia y a la población en general para revisar la cartilla de vacunación y acudir a los centros de salud, además de buscar atención médica inmediata si se presentan síntomas como fiebre alta, tos, congestión nasal o erupciones en la piel.