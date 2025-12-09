Foto y video: Zaira Yazmín Quero / Reportera Júnior- Ciudad Juárez, Chihuahua. Iván Esparza ha rescatado al menos seis perros en situación de calle, una labor que realiza de manera espontánea y motivado por las cualidades que, señala, hacen de estos animales una compañía ideal en cualquier hogar.

@juareznoticias.com Invitan a adoptar perritos callejeros: ‘Son leales y nobles por naturaleza’ ♬ love song – DegeBeats

“Son agradecidos, leales y nobles. Expresan un amor auténtico por sus dueños. Creo que esas cualidades también son un reflejo de lo que Dios puso en estas criaturas”, comentó Esparza.

El rescatista mencionó que en la zona del Seguro 66 del IMSS es común ver perros abandonados. Muchos de ellos deambulan entre los puestos de comida en busca de alguna persona que les comparta alimento.

Recordó que recientemente rescató a dos perros de ese lugar y aseguró que no se arrepiente, ya que ambos se han adaptado bien y ahora son parte de su familia.

Esparza hizo un llamado a la ciudadanía para considerar la adopción de perros callejeros. Señaló que, en su experiencia, cuando se adoptan desde cachorros es más sencillo educarlos y brindarles un hogar estable.