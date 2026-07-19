Chihuahua, Chih.– Como parte de la estrategia para consolidar una educación técnica de calidad con visión internacional, el Director General Estatal del CONALEP Chihuahua, Dr. Omar Bazán Flores, anunció la próxima apertura de Centros de Idiomas en los planteles Chihuahua I, Chihuahua II y Delicias, proyecto que será posible gracias al respaldo y colaboración del sector empresarial.

El funcionario destacó que esta iniciativa responde al compromiso de fortalecer el aprendizaje del idioma inglés como una herramienta fundamental para la formación integral de las y los estudiantes, permitiéndoles desarrollar competencias lingüísticas que incrementen su competitividad en los ámbitos académico, laboral y profesional.

“El dominio de un segundo idioma representa una ventaja estratégica para nuestros jóvenes. Con estos nuevos Centros de Idiomas impulsamos una educación de mayor calidad, alineada con las necesidades del sector productivo y con las exigencias de un entorno cada vez más globalizado”, expresó el Dr. Omar Bazán Flores.

Los nuevos espacios estarán equipados para brindar una enseñanza especializada del idioma inglés, fortaleciendo el modelo educativo bilingüe que impulsa CONALEP Chihuahua y ampliando las oportunidades de certificación, movilidad académica e inserción laboral para el alumnado.

El Director General reconoció la participación del sector empresarial, cuya colaboración permitirá hacer realidad este proyecto que contribuirá al desarrollo del talento de las y los estudiantes chihuahuenses.

Con estas acciones, CONALEP Chihuahua reafirma su compromiso con la innovación educativa, la internacionalización de la educación técnica y la formación de profesionistas altamente preparados para enfrentar los retos de un mercado laboral global, ofreciendo a sus estudiantes herramientas que les permitan construir un mejor futuro.