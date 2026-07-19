Con el fin de prevenir posibles efectos negativos derivados de la actual estación de monzones, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel, dio arranque a la campaña “Protejamos a nuestra familia durante la temporada de lluvias” en el sector norponiente de la ciudad.



Cuadrillas de las direcciones de Protección Civil y Desarrollo Social, recorren las calles de las colonias de la zona, compartiendo información de vital importancia para las y los ciudadanos, con el objetivo de salvaguardar sus vidas, en caso de emergencia.



El edil juarense señaló que se ha estado trabajando por tres meses en esta campaña, ya que es importante sensibilizar a las personas sobre los riesgos que implica el temporal cuando no se está preparado, por lo que es fundamental la prevención para no sufrir afectaciones como las que se presentaron el año pasado.



Explicó que el plan está conformado por otros programas como Juárez Amanece Limpio, con el que se busca no solamente prevenir las inundaciones, sino también la afectación de la salud pública derivada de la acumulación de basura y desperdicios en donde prolifera la fauna nociva y plagas peligrosas.



Mediante Juárez Amanece Limpio se lleva a cabo el retiro de llantas, tiliches y basura en diferentes colonias, invitando además a las y los vecinos a mantener aseados sus patios, azoteas y desagües, así como el frente de sus viviendas.



“Hoy les puedo decir que estamos, mejor que otros años en los que nos han sorprendido las lluvias, como bien dicen, porque hemos tomado la experiencia para poder actuar antes de que ocurran las situaciones que afecten a la comunidad”, manifestó.



Los cuerpos de emergencia no deberían de actuar si la prevención se lleva a cabo; pero también, a veces, por más que la autoridad lo esté diciendo e inculcando, no resulta suficiente; por ello estamos aquí, para hacer todo lo posible por informar y prevenir, indicó el titular de Protección Civil, Sergio Rodriguez.



La intención es llegar y tocar a las puertas de los ciudadanos para decirles cómo pueden actuar ante una situación de emergencia, explicó.



Dentro de la jornada, la Coordinación General de Comunicación Social trabaja desde hace tres semanas con la difusión de información en medios masivos con el propósito de llegar a la mayor cantidad de población posible.



Entre las recomendaciones están: Siempre tener lista una mochila con documentos, medicinas, agua y linterna; identificar ruta de evacuación y lugar seguro; no tirar basura en arroyos ni calles; no cruzar arroyos caminando o en vehículo; alejarse de bardas y cerros por posibles derrumbes; desconectar aparatos electrónicos si entra agua a la vivienda.



En caso de vivir cerca de un arroyo, evacuar de inmediato el lugar cuando aumente el nivel del agua y estar pendientes de las indicaciones del personal de Protección Civil.