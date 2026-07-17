Chihuahua, Chih.– Con el compromiso de ampliar las oportunidades educativas y brindar alternativas flexibles para quienes desean concluir sus estudios, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) invita a las personas que no cuentan con su preparatoria terminada a incorporarse al Esquema Sabatino, una modalidad diseñada para facilitar la continuidad de su formación académica.

El Director General Estatal de CONALEP Chihuahua, Dr. Omar Bazán Flores, hizo un llamado a quienes por diversas circunstancias no pudieron integrarse o permanecer en el sistema escolarizado tradicional, para que aprovechen esta opción educativa que les permitirá concluir el nivel medio superior sin descuidar sus responsabilidades laborales o familiares.

“El acceso a la educación transforma vidas y genera nuevas oportunidades. En CONALEP Chihuahua creemos que nunca es tarde para retomar los estudios y construir un mejor futuro. Nuestro compromiso es ofrecer opciones accesibles y de calidad para todas y todos los chihuahuenses”, expresó el Dr. Omar Bazán Flores.

El Esquema Sabatino está dirigido a jóvenes y adultos que buscan obtener su certificado de preparatoria mientras desarrollan competencias técnicas que fortalezcan su perfil profesional y amplíen sus posibilidades de empleo y crecimiento personal.

Las clases iniciarán el próximo 31 de agosto, de manera simultánea con el arranque del nuevo semestre escolar, por lo que las personas interesadas ya pueden acudir al plantel CONALEP Chihuahua más cercano para recibir información sobre requisitos, proceso de inscripción y oferta educativa.

Con esta modalidad, CONALEP Chihuahua reafirma su compromiso con una educación incluyente, flexible y de calidad, que responde a las necesidades de quienes desean continuar preparándose y mejorar su calidad de vida mediante una formación técnica con alto reconocimiento en el sector productivo.

Nunca es tarde para continuar estudiando. En CONALEP Chihuahua seguimos abriendo puertas para que más personas alcancen sus metas académicas y profesionales.