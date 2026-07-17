La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, atendió la fuga de agua potable registrada en el cruce de la calle Ramón Rayón y avenida Tecnológico, luego del reporte recibido por parte de Seguridad vial.

La ingeniera Paola Moreno, directora de Operación de la JMAS, informó que, la fuga se originó en una línea de conducción de 6 pulgadas, donde se detectó un movimiento en la unión entre la válvula y la tubería de la red general, situación que ya fue atendida de manera oportuna por personal del organismo.

“Es una línea de 6 pulgadas de agua potable la cual tenía un movimiento en la junta y vault, que hace la unión de la válvula con el tubo”, explicó.

Detalló que, los trabajos consistieron en el ajuste de los tornillos del accesorio, lo que permitió controlar y eliminar la fuga.

Asimismo, destacó que, la reparación concluyó de manera satisfactoria, por lo que, la circulación vehicular de la zona fue restablecida y opera con normalidad.

La JMAS agradece la comprensión de la ciudadanía por las molestias temporales que pudieron presentarse durante la realización de los trabajos.