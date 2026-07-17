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Nombran a Mauricio Meléndez como nuevo director financiero de la JMAS

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Este jueves, los integrantes del Consejo de Administración de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) designaron al maestro Mauricio Meléndez Sierra como nuevo director financiero del organismo, quien hasta la fecha se desempeñaba como director comercial.

Meléndez Sierra fue nombrado director comercial de la JMAS en diciembre pasado. En su trayectoria profesional destaca su experiencia como coordinador de Giras de la Gobernadora del Estado; director de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua; jefe del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas y coordinador de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Chihuahua, entre otros cargos.

El presidente del Consejo de Administración de la JMAS, Rogelio Ramos, señaló que, esta designación permitirá fortalecer la gestión, administración y el manejo responsable de los recursos del organismo.

Durante la misma sesión, se nombró a la maestra Renee Guadalupe Rodríguez Esparza, como encargada de despacho de la Dirección Comercial.
Rodríguez Esparza se desempeñaba anteriormente como coordinadora de Distritos Comerciales de la JMAS.

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Cuenta con experiencia en la operación de los distritos comerciales y en la Unidad de Planeación de la JMAS Juárez. Es licenciada en Economía y cuenta con una maestría en Planificación y Desarrollo Urbano por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Con estos nombramientos, la JMAS Juárez refrenda su compromiso de mantener la continuidad de sus actividades administrativas y comerciales, así como de fortalecer la atención y los servicios que brinda a las familias juarenses.

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