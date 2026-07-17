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Arrestan a fémina en posesión de 43 dosis de metanfetamina en la colonia Morelos III

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quien se identificó como Lorena C. B., por delitos contra la salud, en Ciudad Juárez.

El arresto se realizó en el cruce del bulevar Zaragoza y calle Sonora de la colonia Morelos III, en donde se le marcó a la femenina que conducía una camioneta Dodge, Charger, modelo 2006, de color negro con matrículas de circulación del estado de Chihuahua y al realizar una revisión, se localizó lo siguiente:

01 Bolsa de plástico, que contiene 43 envoltorios de plástico trasparente, cada uno de ellos una sustancia blanca y granulada con las características de metanfetamina, con un peso de 38 gramos.

La detenida de 24 años de edad, junto con la droga asegurada, quedó a disposición del Ministerio Público que se encargará de continuar con las indagatorias.

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