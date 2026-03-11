–Chihuahua se sube al podio en homicidios dolosos

–Pérez Cuéllar llega con escoba en mano a la CDMX

La diputada Lilia Aguilar trae la daga bien clavada. Ayer, durante la sesión de la Cámara de Diputados, expresó abiertamente su molestia hacia integrantes del Movimiento de la Cuarta Transformación, quienes han ejercido presión sobre su partido, el PT, tras rechazar la iniciativa de Reforma Electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La legisladora petista no dudó en mostrar su molestia, acusando de ciberacoso y de insultos virales en redes sociales.

La molestia de Lilia Aguilar se disparó cuando, desde las propias filas del movimiento, comenzaron a ventilarse detalles sobre su patrimonio, incluyendo una residencia de lujo valuada en 16 millones de pesos.

A todas luces lo anterior fue una burda estrategia de presión de la misma raza de la cuatroté para que la bancada del PT apoyará la reforma, lo que nunca ocurrió. Los ataques a la diputada no vinieron de la oposición, sino de los propios aliados.

Así que a la legisladora no le quedó otra que quejarse en la tribuna de los insultos constantes y denigrantes como, “chueca, Cuasimodo, traidora” y demás perlas lanzadas por los militantes de Morena.

Lilia aprovechó el micrófono para presentar una iniciativa contra el ciberacoso, exigiendo a sus compañeros de bancada que dejen atrás la corrupción y las peleas por puestos. ¡Órale!

**********

¡AGUAS! Que otra vez Chihuahua se sube al podio, pero no por sus paisajes ni su carne asada. Resulta que el estado, bajo la batuta de Maru Campos y con Cruz Pérez Cuéllar en el banquillo de Ciudad Juárez, volvió a instalarse entre los tres primeros lugares en homicidios dolosos.

Ahora sí que “qué pena, vecina”, porque no hay nada que presumir cuando los números rojos están a la orden del día.

Dicen que un gobierno vale lo que puede ofrecerle de seguridad a su gente. Pues alguien avísenle a la gobernadora que la obligación no se cumple con discursos bonitos ni culpas ajenas.

No hay pretexto que valga. La realidad es dura, Chihuahua sumó 102 homicidios dolosos el último mes, solo detrás de Guanajuato y Sinaloa. Y mientras la presidenta Claudia Sheinbaum presume la tasa más baja de homicidios en 10 años, acá seguimos contando víctimas.

Pero, no todo es tragedia. Según las cifras oficiales, comparando el primer bimestre de 2025 con el de 2026, en Chihuahua se ha logrado una reducción del 18.6% en los homicidios. Como sea, el reto es gigante y el tiempo apremia.

***********

Ayer, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar estuvo en la Ciudad de México, donde participó en una reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. En el encuentro estuvieron presentes los alcaldes de 61 municipios del país, caracterizados por altos índices de inseguridad y rezagos en materia educativa, cultural y deportiva.

Mientras algunos siguen echando culpas al pasado por la inseguridad, otros ya le están entrando al trabajo en serio.

Dicen que Cruz Pérez Cuéllar, alcalde juarense de tiempo completo, casi llegó con escoba en mano, aprovechando que su “Juárez Amanece Limpio” ya es ejemplo nacional. ¡No todos los días lo reconocen en la mañanera!

En la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, los alcaldes de 61 municipios se vieron las caras para escuchar el plan, atacar las causas, mejorar la coordinación, investigar más y, claro, fortalecer policías.

Pero entre foto y foto, los presidentes municipales saben que el reto no es menor.