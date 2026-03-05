El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua, a través del Plantel 208 Delicias, llevó a cabo la inauguración de la Semana Académica de Contabilidad, una iniciativa orientada a fortalecer la formación profesional de las y los estudiantes de esta carrera.

El acto inaugural contó con la presencia de la directora del plantel, Sandra Elida Quintana Sáenz, y del Director General Estatal del CONALEP, Omar Bazán Flores, así como personal administrativo y docente, quienes acompañaron a la comunidad estudiantil en el arranque de esta importante actividad académica.

La Semana Académica de Contabilidad tiene como objetivo reforzar las habilidades y conocimientos del alumnado mediante conferencias impartidas por especialistas y visitas a empresas, acercándolos al entorno profesional. Estas actividades complementan su preparación académica, amplían su visión del campo laboral y los motivan a desarrollar competencias que les permitan desempeñarse con éxito en su futura vida profesional.

Como parte del programa, se llevó a cabo la primera conferencia titulada “El contador y su trascendencia en la sociedad”, impartida por Héctor Iracheta, quien destacó el papel fundamental que desempeña el profesional de la contaduría en el desarrollo económico y social. Durante su intervención, subrayó la responsabilidad del contador en la transparencia financiera, la adecuada administración de recursos y el cumplimiento de obligaciones fiscales, además de motivar a las y los estudiantes a ejercer su futura profesión con ética, compromiso y responsabilidad, reconociendo que el contador es un actor clave en la toma de decisiones dentro de empresas e instituciones. Posteriormente, se realizó el corte del listón inaugural que marcó oficialmente el inicio de la Semana Académica.

En el marco de la visita, el Director General Estatal encabezó también el corte de listón en los laboratorios de cómputo 1 y 2, donde se inauguró el nuevo equipamiento tecnológico del plantel. Ambos espacios fueron dotados con 95 nuevas computadoras, lo que permitirá fortalecer el aprendizaje práctico y beneficiar a más de 500 estudiantes. Esta inversión representa un avance significativo en la modernización de la infraestructura educativa y en la mejora de las condiciones de enseñanza. Como muestra de cercanía institucional, se realizó además la entrega de termos personalizados a la totalidad de la comunidad estudiantil.

La jornada concluyó en la biblioteca del plantel con una reunión con los jefes de grupo de las distintas carreras. En este espacio se compartieron detalles sobre el inicio del semestre y las próximas actividades académicas, con el propósito de que los representantes estudiantiles funjan como portavoces de la información y fortalezcan la comunicación interna.

En su mensaje, Omar Bazán Flores agradeció la invitación y expresó su entusiasmo por acompañar a la comunidad estudiantil en esta actividad, además de compartir proyectos estratégicos que fortalecerán la oferta educativa del plantel, entre ellos la próxima apertura de la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Enfermería, que ampliará las oportunidades de formación para las y los jóvenes.

“En CONALEP creemos firmemente en la educación como motor de transformación social. Cada inversión en infraestructura, cada nueva carrera y cada actividad académica representa una oportunidad para que nuestras y nuestros estudiantes construyan un mejor futuro. Seguiremos trabajando para brindarles herramientas, espacios dignos y programas pertinentes que impulsen su talento y los preparen para enfrentar los retos del mundo profesional con éxito.”

Con acciones concretas como la modernización de los laboratorios, la ampliación de la oferta académica y el fortalecimiento de actividades formativas, el Plantel 208 Delicias reafirma su compromiso con la excelencia educativa y el desarrollo integral de su comunidad estudiantil.