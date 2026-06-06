Ante las afectaciones que enfrenta el sector ganadero por las restricciones a la exportación derivadas del gusano barrenador, el presidente del Congreso del Estado, Guillermo “Memo” Ramírez, destacó que Chihuahua cuenta con algunos de los controles sanitarios más estrictos y reconocidos del país.

El legislador señaló que la contingencia actual confirma la importancia de mantener medidas permanentes de prevención, vigilancia y trazabilidad del ganado, áreas en las que Chihuahua ha sido ejemplo nacional gracias al trabajo conjunto de productores, autoridades y organismos ganaderos.

“Hoy queda claro que Chihuahua hizo la tarea. Nuestro estado ha mantenido protocolos sanitarios rigurosos que han permitido proteger la ganadería y conservar la confianza de los mercados más exigentes. La prevención sí funciona y hoy estamos viendo los resultados”, expresó.

Ramírez afirmó que esta situación debe analizarse con criterios técnicos y reconociendo las diferencias entre entidades que han cumplido con los más altos estándares zoosanitarios.

“El gusano barrenador no evidenció una falla de Chihuahua; confirmó la importancia de los controles que aquí sí se mantuvieron. Nuestros productores hicieron su parte y la hicieron bien”, sostuvo.

Asimismo, respaldó las gestiones para normalizar las exportaciones y reducir el impacto económico que enfrentan miles de familias que dependen de la actividad ganadera.

Finalmente, reiteró que el campo chihuahuense requiere respaldo institucional y decisiones basadas en evidencia científica.

“Cuando se habla de sanidad animal, Chihuahua no improvisa. Chihuahua previene, vigila y cumple. Hoy más que nunca debemos defender el trabajo de nuestros ganaderos”.