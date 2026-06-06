La Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó que actualmente permanecen activos nueve incendios forestales en distintos municipios de la Sierra Tarahumara, los cuales han provocado afectaciones preliminares en una superficie cercana a las 2 mil 600 hectáreas.

De acuerdo con el reporte más reciente del Monitor de Incendios Forestales, actualizado la noche del jueves, Chihuahua concentra parte importante de los siniestros que continúan en combate a nivel nacional. En todo el país se contabilizaron 23 incendios activos, además de cinco que ya fueron controlados y liquidados.

Los incendios registrados en territorio chihuahuense se localizan principalmente en los municipios de Guadalupe y Calvo, Batopilas, Guazapares, Morelos y Urique, zonas donde brigadistas y autoridades mantienen labores de vigilancia y atención.

El siniestro de mayor extensión se encuentra en áreas de los ejidos Nabogame y Chinatu, así como en los predios Tejamanil y Yerbaniz, dentro del municipio de Guadalupe y Calvo. Según los datos preliminares, este incendio ha afectado alrededor de mil 786 hectáreas desde que comenzó el pasado 17 de mayo.

Hasta el momento, las autoridades forestales no han dado a conocer los porcentajes de control y liquidación de este incendio, considerado el más significativo de los que permanecen activos en la entidad.

Los demás siniestros se distribuyen en diversos puntos de la región serrana y contribuyen a incrementar la superficie total dañada por el fuego durante las últimas semanas.

En relación con las tareas de combate, la Conafor reportó que 26 brigadistas participan actualmente en la atención de tres de los nueve incendios activos, mientras continúan las labores de monitoreo para evaluar la evolución de los siniestros y prevenir su propagación.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar actividades que puedan generar nuevos incendios y a reportar de inmediato cualquier columna de humo o conato de fuego en zonas forestales.