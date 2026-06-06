La presidenta Claudia Sheinbaum dialogó por unos instantes con Rubicelia Ramírez, la madre de la periodista Roxana Guzmán, quien fue privada de su libertad el pasado dos de junio en el sureste de Veracruz.

Al salir de la Tercera Zona Naval, ubicada en Coatzacoalcos —donde se realizó la conferencia de prensa matutina de este viernes—, la mandataria fue abordada por la madre, quien fue a ese sitio acompañada por familiares.

Desde una camioneta negra (en la cual habitualmente se traslada en las giras), Sheinbaum Pardo saludó a Rubicelia, a quien recibió con un beso y un abrazo.

“La está buscando el secretario de Seguridad (Omar García Harfuch)”, mencionó la titular del Ejecutivo federal.

Tras hablar unos segundos con la mandataria, Rubicelia Ramírez se retiró de ese lugar y, posteriormente, compartió que la Presidenta le pidió no desesperarse.

“Que lo está buscando Omar, Omar Harfuch, que no me desespere, que va a aparecer”, dijo antes de llorar y abrazar al socio de su hija.

Antes, mientras esperaba a la presidenta de México afuera de la Tercera Zona Naval, Rubicelia expuso que la situación es muy estresante y difícil, mientras mostraba mantas en las que se exige la localización de Roxana Guzmán.

“Pues, que las investigaciones siguen avanzando, pero no veo que mi hija aparezca, ya son muchos días y las horas pasan y pasan. Esto es muy estresante. Muy difícil, demasiado difícil”, resaltó.

Ramírez expuso que su hija no había sido amenazada previamente y pidió a las autoridades reforzar la búsqueda.

“No que yo estuviera enterada, ella era muy responsable respecto a su trabajo, pero pues todo estaba en su página. A las autoridades, que sigan reforzando la búsqueda, que sea más intenso, para que ya aparezca.

A quienes cometieron la privación ilegal de la libertad, Rubicelia Ramírez les pidió que “se pongan la mano en el corazón y me devuelvan viva a mi hija, es lo único que yo les pido, por favor, sean conscientes y devuélvanme a mi hija”.

Milenio